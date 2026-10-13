Пожар площадью 700 квадратных метров на складе в Новокузнецке потушили

В Новокузнецке загорелся склад, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Пожар уже потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Кемеровской области.

«На улице Слесарной произошел пожар в здании складского назначения. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

К ликвидации огня привлекли 26 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники. Причину случившегося устанавливают.

Ранее пожар случился на складе с табачной продукцией и алкоголем в поселке Запрудня. Огонь разгорелся на третьем этаже трехэтажного здания площадью 2592 квадратных метра. К тушению привлекли 40 специалистов и 14 единиц техники.

До этого пожар случился в жилом доме в Уфе на улице Зорге. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru. Огонь охватил кровлю пятиэтажного дома.