360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пожар площадью 700 квадратных метров на складе в Новокузнецке потушили

    Фото: Пресс-служба МЧС

    В Новокузнецке загорелся склад, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Пожар уже потушили. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Кемеровской области.

    «На улице Слесарной произошел пожар в здании складского назначения. Общая площадь пожара составила 700 квадратных метров. Пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

    К ликвидации огня привлекли 26 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники. Причину случившегося устанавливают.

    Ранее пожар случился на складе с табачной продукцией и алкоголем в поселке Запрудня. Огонь разгорелся на третьем этаже трехэтажного здания площадью 2592 квадратных метра. К тушению привлекли 40 специалистов и 14 единиц техники.

    До этого пожар случился в жилом доме в Уфе на улице Зорге. Кадры с места событий оказались в распоряжении 360.ru. Огонь охватил кровлю пятиэтажного дома.

    Читайте также

    Из больницы Биробиджана из-за пожара эвакуировали 24 пациента

    В Подмосковье разгорелся пожар на складе для хранения алкоголя и табака

    Спасатели локализовали пожар на складе в Талдоме

    Из больницы Биробиджана из-за пожара эвакуировали 24 пациента

    В Подмосковье разгорелся пожар на складе для хранения алкоголя и табака

    Спасатели локализовали пожар на складе в Талдоме