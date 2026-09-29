В турецком отеле на россиянку рухнул потолок

Туристка из России получила травмы при обрушении потолка в ресторане во время потопа в районе Фетхие. Об этом сообщила подруга пострадавшей в Instagram*.

Несколько девушек отдыхали в курортном поселке Олюдениз на средиземноморском побережье. С утра они прогулялись по Ликийской тропе и вернулись в отель.

Дождь усилился, началась гроза, с гор спустился сель и начался потоп. Под тяжестью воды рухнул потолок на террасе ресторана, где находились туристки. Одной из них в результате пришлось наложить швы на колено и палец.

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил о намерении развивать туристические маршруты во всех регионах и вне привычного курортного сезона. По его словам, в стране разнообразная природа и богатое историческое наследие.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.