В Северной Осетии при взрыве газа в частном доме пострадали мать и пятеро детей

В селе Новом в Северной Осетии взорвался газ в частном доме, пострадали шесть человек, включая пятерых детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси в отдельно стоящем кухонном помещении частного домовладения. Без последующего горения. Имеются повреждения остекления», — заявили в ведомстве.

Целостность постройки не разрушилась. В результате ЧП пострадали пятеро детей, а также их мать. Всех пострадавших госпитализировали. На место происшествия от РСЧС прибыли 31 специалист и девять единиц техники.

Ранее хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале. В результате происшествия пострадали люди и разрушилась часть здания. На место отправили 33 сотрудника РСЧС, а также девять единиц техники. От МЧС направили семерых специалистов и две специальные машины.