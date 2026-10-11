Росгвардейцы спасли двух детей от агрессивной матери в Москве

В Москве сотрудники Росгвардии спасли двух детей от угрожавшей им матери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны получил тревожный сигнал из супермаркета на Чертановской улице. Там росгвардейцы увидели женщину с двумя детьми — двухлетним сыном и грудным младенцем в коляске.

«Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и угрожала причинить вред младенцу. При этом она силой прижала старшего ребенка к младшему, затрудняя ему дыхание», — добавили в ведомстве.

Сотрудники Росгвардии вмешались и пресекли опасные действия матери. Женщину — 35-летнюю уроженку Крыма — задержали и передали полиции. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

Ранее в Санкт-Петербурге мать насильно влила сыну в рот уксус, а затем попыталась утопить, однако ребенок выжил.