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    Росгвардейцы спасли двух детей от агрессивной матери в Москве

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве сотрудники Росгвардии спасли двух детей от угрожавшей им матери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    По данным Росгвардии, экипаж вневедомственной охраны получил тревожный сигнал из супермаркета на Чертановской улице. Там росгвардейцы увидели женщину с двумя детьми — двухлетним сыном и грудным младенцем в коляске.

    «Женщина вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и угрожала причинить вред младенцу. При этом она силой прижала старшего ребенка к младшему, затрудняя ему дыхание», — добавили в ведомстве.

    Сотрудники Росгвардии вмешались и пресекли опасные действия матери. Женщину — 35-летнюю уроженку Крыма — задержали и передали полиции. Сейчас жизни детей ничего не угрожает.

    Ранее в Санкт-Петербурге мать насильно влила сыну в рот уксус, а затем попыталась утопить, однако ребенок выжил.

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