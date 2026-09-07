Содравшая кожу с нелюбимой дочери россиянка предстала перед судом

Жительница города Балея, 28-летняя Раиса Ташлыкова, до смерти замучила собственную дочь. Об этом рассказали в пресс-службе Забайкальского краевого суда.

Там подчеркнули, что подсудимая пошла на преступление из-за неприязни к собственной дочери. Следователи установили, что летом прошлого года мать сначала сломала ребенку руку, а затем влила в рот уксусную кислоту.

На этом мучительница не остановилась: она ударила дочь ковшом по голове, ошпарила кипятком, а после сдирала с ее тела обожженную кожу.

Дочку забрали в реанимацию: менее чем через сутки она умерла в реанимации от шока.

Раиса Ташлыкова признала свою вину лишь частично. По словам женщины, она вовсе не хотела убивать ребенка.

Ранее в Благовещенске мать с особой жестокостью убила малолетнего сына.