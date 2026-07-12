В США родители объявили в розыск дочь, которую сами убили и растворили в кислоте

Родители четырехлетней девочки в США убили ее, попытались скрыть преступление, а потом обратились в полицию с заявлением о пропаже. Подробности сообщил журнал People .

Следствие установило, что девочка скончалась за месяц до того, как родители пришли в полицию. Ребенок получил черепно-мозговую травму, которая и стала смертельной, предположительно, в результате избиения.

После гибели ребенка родители попытались скрыть следы — они облили тело дочери кислотой, чтобы ускорить разложение. Останки они вылили водохранилище Сидар-Крик.

Полиции удалось обнаружить лишь фрагменты тела, по которым провели экспертизу ДНК. Местный шериф признался, что за 37 лет работы не сталкивался с подобной жестокостью. Родителям предъявили обвинение в в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в уничтожении и надругательстве над человеческими останками.

В середине июня в Кот-д’Ивуаре задержали серийного убийцу с телом ребенка в мешке.