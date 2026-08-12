Убившего 7-летнего ребенка в Калининградской области отчима посадили пожизненно

Суд Калининградской области признал жителя Черняховска Сергея Гамму виновным в убийстве семилетнего пасынка и приговорил его к пожизненному сроку в колонии особого режима. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Приговором суда Сергею Гамме назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Анастасия Гамма приговорена судом к лишению свободы сроком на шесть лет», — заявили в ведомстве.

Следователи установили, что в конце января 2025 года отчим в состоянии наркотического опьянения избил пасынка за отказ делать физические упражнения. Он нанес ребенку не менее 35 ударов руками по голове и телу. Родители не вызвали врачей, хотя мальчик находился в опасном для жизни состоянии. Вскоре он скончался.

Кроме того, установлено, что в декабре 2024 года отчим сломал руку 12-летней девочке, но за помощью родители обратились только через две недели.