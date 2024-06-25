Работу следователей на месте пожара во Фрязине сняли на видео

Следователи продолжают работать на месте пожара в здании на территории промзоны во Фрязине. Кадры опубликовала
пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Специалисты осматривают выгоревшие этажи. В кадре — уничтоженные огнем помещения и частично рухнувшие конструкции.
Пламя охватило административное многоэтажное задние во Фрязине днем 24 июня. Пожар
полностью потушили утром 25 июня. Работу спасателей осложняло наличие баллонов с газовоздушной смесью, которые спровоцировали взрывы.
В результате возгорания
погибли шесть человек. Следователи возбудили уголовное дело. Согласно одной из версий, причиной пожара стала неисправность электропроводки.
Еще одной причиной могло стать несоблюдение противопожарных требований, сообщил
«Известиям» эксперт по пожарной безопасности Александр Морозов.
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