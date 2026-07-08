В Ростове заживо сгорел облитый бензином 12-летний мальчик

В Ростове-на-Дону ночью 29 июня обгорел 12-тилетний мальчик, он скончался в больнице от ожогов 95% тела. Об этом 161.ru сообщила мама погибшего.

Мальчик приехал из Аксая погостить к бабушке и отпросился на ночевку к знакомому. Около часа ночи в Первомайском районе очевидцы увидели яркую вспышку и услышали крик, выбежали на помощь и потушили мальчика мокрой простыней, но он уже обгорел полностью.

Скорая помощь госпитализировала ребенка, но спасти его не удалось. Мать уверена, что сына подожгли намеренно, так как некоторые очевидцы говорили о ссоре детей.

По ее словам, мальчик называл имя знакомого, который это сделал. Другие ребята, находившиеся рядом, заявили, что подожгли лавочку, а огонь перекинулся на ребенка.

Ранее в Воронеже погиб 11-летний мальчик. Он попал под лопасти проплывавшего катера.