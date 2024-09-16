Пытавшийся прорваться в челябинскую школу мужчина попал на видео
Источник 360.ru: мужчину, попытавшегося прорваться в школу Челябинска, задержали
Неизвестный пытался ворваться в челябинскую школу, где подросток с молотком напал на сверстников. Мужчину задержали, в распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
Цель своего визита седовласый мужчина объяснить не мог. Известно только, что он хотел попасть к директору учебного заведения
«Я никто <…> просто посмотрю и все. Я работаю», — сказал он.
Также мужчина упомянул, что «показал удостоверение» полицейским. Но правоохранители ответили, что у него нет никакого удостоверения.
Подросток напал с молотком и ножом на учеников и учителей в челябинской школе. По последним данным, число пострадавших увеличилось до пяти, одной девочке школьник проломил череп. Замдиректора школы исключил версию о нападении из-за конфликта.
Подозреваемого задержали. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность». Прокуратура Челябинской области начала проверку. Как сообщил источник 360.ru, многие дети боялись напавшего парня и считали его агрессивным.