Пытавшийся прорваться в челябинскую школу мужчина попал на видео

Неизвестный пытался ворваться в челябинскую школу, где подросток с молотком напал на сверстников. Мужчину задержали, в распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Цель своего визита седовласый мужчина объяснить не мог. Известно только, что он хотел попасть к директору учебного заведения

«Я никто <…> просто посмотрю и все. Я работаю», — сказал он.

Также мужчина упомянул, что «показал удостоверение» полицейским. Но правоохранители ответили, что у него нет никакого удостоверения.

Подросток напал с молотком и ножом на учеников и учителей в челябинской школе. По последним данным, число пострадавших увеличилось до пяти, одной девочке школьник проломил череп. Замдиректора школы исключил версию о нападении из-за конфликта.

Подозреваемого задержали. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность». Прокуратура Челябинской области начала проверку. Как сообщил источник 360.ru, многие дети боялись напавшего парня и считали его агрессивным.