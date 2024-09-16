Состояние одной из пострадавших девочек в челябинской школе назвали критическим

Пострадавшая при нападении в школе Челябинска 13-летняя девочка находится в критическом состоянии. Как сообщил Telegram-канал «112», ее увезли в экстренную реанимацию областной больницы.
У девочки диагностировали серьезную черепно-мозговую травму и другие повреждения.
Всего после нападения в челябинской школе пострадали четыре человека: взрослые и дети. Мальчик, вооруженный молотком, набросился на других учеников и учителей. По предварительным данным, подросток пришел в учебное заведение с молотком и ножом, спрятав их в рюкзаке.
Подозреваемого задержали. Прокуратура Челябинской области начала проверку после нападения 13-летнего школьника с молотком на одноклассников, сообщил RT. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Организация убийства» и «Халатность».
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