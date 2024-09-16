Число пострадавших при нападении на школу в Челябинске выросло до пяти

Shot: при нападении на школу в Челябинске пострадали пять человек

Количество пострадавших при нападении на школу № 68 в Челябинске увеличилось до пяти. Еще один раненый — семиклассник, сообщил Telegram-канал Shot .

Сейчас врачи оперируют двух девочек. Одной из них подросток проломил череп и перерезал горло. У второй школьницы травма головы и открытая рана.

Состояние семиклассниц оценили как тяжелое. Остальные школьники получили менее серьезные травмы.

Сам нападавший участвовал в суицидальном квесте. Подросток выполнял задания, итогом которых должно было стать самоубийство, но довести дело до конца не удалось.

Школьник напал на одноклассников 16 сентября. Учительница попыталась дать отпор нападавшему, в результате чего тоже получила ранения. Юношу задержали. Перед нападением на одноклассников он опубликовал в соцсети пост, в котором размышлял о нацизме.