Число пострадавших при нападении на школу в Челябинске выросло до пяти

Количество пострадавших при нападении на школу № 68 в Челябинске увеличилось до пяти. Еще один раненый — семиклассник, сообщил Telegram-канал Shot.
Сейчас врачи оперируют двух девочек. Одной из них подросток проломил череп и перерезал горло. У второй школьницы травма головы и открытая рана.
Состояние семиклассниц оценили как тяжелое. Остальные школьники получили менее серьезные травмы.
Сам нападавший участвовал в суицидальном квесте. Подросток выполнял задания, итогом которых должно было стать самоубийство, но довести дело до конца не удалось.
Школьник напал на одноклассников 16 сентября. Учительница попыталась дать отпор нападавшему, в результате чего тоже получила ранения. Юношу задержали. Перед нападением на одноклассников он опубликовал в соцсети пост, в котором размышлял о нацизме.
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