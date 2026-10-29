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    Пьяный украинский солдат набросился в Канаде на музыканта

    Пьяный украинский солдат укусил канадского музыканта Джерри Сегена за то, что тот назвал его русским. Об этом в Instagram* заявил сам гитарист.

    Прохожий подошел к музыканту и предложил угадать, откуда он приехал. Когда исполнитель принял мужчину за русского, тот набросился на него и укусил за щеку до крови.

    Нападавший объяснил, что он с Украины и воевал на стороне ВСУ.

    Ранее в Польше 31-летний украинский гражданин набросился с ножом на людей в Ярославском аббатстве, на улице Бенедиктинской в Подкарпатском воеводстве. Мужчина ранил четырех мужчин и одну женщину. Трое из пострадавших оказались священниками. Позже один из них скончался.

    Полиция задержала нападавшего, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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