Пьяный украинский солдат набросился в Канаде на музыканта

Пьяный украинский солдат укусил канадского музыканта Джерри Сегена за то, что тот назвал его русским. Об этом в Instagram* заявил сам гитарист.

Прохожий подошел к музыканту и предложил угадать, откуда он приехал. Когда исполнитель принял мужчину за русского, тот набросился на него и укусил за щеку до крови.

Нападавший объяснил, что он с Украины и воевал на стороне ВСУ.

Ранее в Польше 31-летний украинский гражданин набросился с ножом на людей в Ярославском аббатстве, на улице Бенедиктинской в Подкарпатском воеводстве. Мужчина ранил четырех мужчин и одну женщину. Трое из пострадавших оказались священниками. Позже один из них скончался.

Полиция задержала нападавшего, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и опрашивают свидетелей.