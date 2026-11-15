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    Пожарные и очевидцы вывели 16 человек из горящего дома в Нижегородской области

    В Варнавино Нижегородской области очевидцы спасли из горящей квартиры одного человека, пожарные эвакуировали еще 15 жильцов. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщает Pravda-nn.ru.

    Пожар произошел в квартире на улице Молодежной. К прибытию подразделений МЧС России открытый огонь охватил около 18 квадратных метров в одной из комнат.

    Очевидцы вывели человека из квартиры до приезда спасателей. Пожарные эвакуировали остальных жильцов из опасной зоны, передает «Время Н».

    Предварительной причиной пожара называют неисправность или конструктивный дефект электрооборудования. Обстоятельства происшествия выясняются.

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