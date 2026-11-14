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    Более 30 человек пострадали в США из-за столкновения танкера с круизным лайнером

    В результате столкновения танкера с круизным лайнером в Новом Орлеане пострадали как минимум 32 человека. Об этом в соцсети Truth Social заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Трудно поверить, но в результате этого серьезного столкновения никто не погиб», — отметил он.

    Глава государства выразил благодарность береговой охране, правоохранителям и медикам, а также губернатору штата Луизиана Джеффа Лэндри.

    По данным Sky News, всего на борту лайнера находилось 129 пассажиров.

    «Компания American Cruise Lines сообщила, что ее речное судно American Heritage попало в аварию в пятницу, когда стояло на якоре в Новом Орлеане, в результате чего оно частично оказалось под водой», — уточнило издание.

    Мэр Нового Орлеана Хелена Морено рассказала, что ни у кого из пострадавших нет критических травм.

    Ранее из-за общенационального запрета на вылеты в США произошел коллапс аэропортов. В связи с ситуацией госсекретарь США Марко Рубио срочно приехал в Белый дом.

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