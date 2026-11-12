Склад с горючим загорелся в Раменском
Подмосковные огнеборцы ликвидируют пожар на складе ГСМ в Раменском
В деревне Кузяево Раменского муниципального округа загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Московской области.
Помещение горит по всей площади, пламя повредило припаркованные вблизи автомобили.
«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка, внутри склада горюче-смазочные материалы», — отметили спасатели.
В огнем борются свыше 50 человек и 17 единиц техники, информация о пострадавших не поступала.
Ранее в Пензе загорелся склад площадью 1200 квадратных метров. Пламя тушили 46 специалистов и 13 единиц техники, чуть более часа понадобилось, чтобы ликвидировать открытое горение.
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