Агрессивные свиньи закошмарили жителей ставропольского поселка

Группа из более 20 бесхозных свиней пугает жителей поселка Зерновой Красногвардейского района Ставрополья. Об этом в своем телеграм-канале заявила журналист и общественный деятель Дарья Ефименко.

По ее словам, хряки свободно разгуливают по улицам. Руководит этой «ОПГ» свиноматка весом около 250 килограммов. Жители опасаются за свое здоровье и безопасность и подозревают, что свиньи больные. У одной из особей видели пену на морде, а в лесу уже находили мертвых животных.

«Свиньи плодятся и чувствуют себя хозяевами в поселке», — подчеркнула Ефименко.

Ранее в Стамбуле засняли ворон, которые начали мяукать как кошки. Птицы поняли, что усатых подкармливают жители, и начали ими притворяться. Пользователи соцсетей предположили, что с помощью кошачьих звуков они привлекают внимание туристов и получают угощение.