Пожар в шаурмичной на юге Москвы сняли на видео

Пожар на юге Москвы в Бирюлево Восточное потушили. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.

Возгорание произошло утром 3 ноября: огонь охватил шаурмичную на Липецкой улице. Из огня спасли пять человек. По данным столичного МЧС, один из них пострадал.

Еще 27 находившихся в здании эвакуировались самостоятельно.

Ранее пожар охватил торговый центр во Всеволожске в Ленинградской области. С места ЧП эвакуировали 65 человек, среди которых 20 детей. По данным пресс-службы МЧС, огонь охватил второй этаж здания и разгорелся на площади 2250 квадратных метров. К тушению привлекли расчеты сразу шести пожарных частей.