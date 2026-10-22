Пожар произошел в кафе в Коммунарке

В Коммунарке на бульваре Веласкеса загорелось кафе. Об этом сообщил источник 360.ru.

На кадрах видно, как с крыши здания валит дым. На место едут пожарные.

Трое человек вышли из заведения общественного питания самостоятельно. По предварительным данным, возгорание произошло на кухне, огонь охватил площадь в пять квадратных метров, пострадавших нет.

Накануне в Подмосковье вспыхнуло здание автосервиса в деревне Путилково. Площадь возгорания составила около 72 квадратных метра.

По предварительной информации, могли загореться вагончики, в которых проживают мигранты. В результате здание полностью выгорело. Информации о пострадавших не поступало.

За день до этого в Ульяновске вспыхнули коллективные сараи. Затем огонь перекинулся на гостиничный комплекс. Как предположили очевидцы, причиной возгорания стала неисправная проводка.