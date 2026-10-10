В Челябинской области с рельсов сошел локомотив

В Челябинской области на станции Уржумка локомотив сошел с путей. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, происшествие случилось 10 октября около 07:00 (05:00 по московскому времени) на путях базы ПМС-173 Южно-Уральской железной дороги. Локомотив сошел пятью колесными парами, но не опрокинулся.

Пострадавших нет. Сейчас идут восстановительные работы, причины выясняют специалисты. Движение поездов осуществляется по графику.

Златоустовская транспортная прокуратура начала проверку. Ведомство оценит соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее на железной дороге в Мордовии с рельсов сошли семь пустых грузовых вагонов. В результате никто не пострадал, но пассажирский поезд Воркута — Адлер задержался почти на три часа.