Спасатели локализовали пожар на складе в Талдоме

Сотрудники МЧС локализовали в Талдоме пожар площадью 2,5 тысячи метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло в складском помещении для хранения алкогольной и табачной продукции в поселке Запрудня по улице Ленина, дом 1. На место оперативно прибыли пожарные, эвакуация не проводилась.

«К тушению пожара привлечено более 40 человек и 14 единиц техники», — отметили в пресс-службе.

Ранее пожар разгорелся в частном доме в селе Аул-Бергуль Баганского района Новосибирской области. В результате ЧП погибли мужчина и женщина. Площадь пожара составила 90 квадратных метров, для тушения направили две пожарные машины.

Спасатели напомнили, что перед холодами следует проверять печь на наличие трещин и прочищать дымоход, чтобы избежать ЧП. Также в целях безопасности важно не пользоваться неисправными приборами и самодельными обогревателями.