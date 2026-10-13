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    Из больницы Биробиджана из-за пожара эвакуировали 24 пациента

    Фото: РИА «Новости»

    Пожар разгорелся в областной больнице Биробиджана. Персонал оперативно эвакуировал 24 пациента, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

    Огонь разгорелся в ординаторской травматологического отделения больницы. К месту происшествия выдвинулись семь пожарных расчетов и 23 сотрудника.

    «Параллельно персонал больницы оперативно организовал эвакуацию пациентов — всего было безопасно выведено 24 человека. <…> Предварительная причина произошедшего — поджог», — сообщили в МЧС.

    Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, сгорел диван и личные вещи на площади три квадратных метра. Пострадавших нет.

    Сотрудники МЧС локализовали пожар площадью 2,5 тысячи метров на складе с табачной продукцией и алкоголем в Талдоме. Огонь охватил третий этаж трехэтажного здания.

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