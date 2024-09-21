Пожар на кабельном заводе в Подольске ликвидировали

Сотрудники МЧС России полностью потушили пожар на кабельном заводе в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар на предприятии разгорелся 20 сентября. Огонь охватил 3,6 тысячи квадратных метров. Загорелось здание кабельного завода на Бронницкой улице, горели третий, четвертый этажи, а также крыша строения. С завода эвакуировали 30 человек.

Позже площадь пожара распространилась на 4,8 тысячи квадратных метров. Сотрудники подольского отдела подмосковной Росгвардии помогли спасателям во время эвакуации людей из горящего промышленного завода. Они помогли выбраться из здания тем, кто не смог выйти самостоятельно.