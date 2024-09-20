Черный столб дыма виден в соседнем округе. Пожар на заводе в Подольске попал на видео

Мощный пожар на кабельном заводе в Подольске сняли на видео

Мощный пожар охватил кабельный завод в Подольске. Огонь распространился на 3,6 тысячи квадратных метров, в небо валит густой черный столб дыма, видны языки пламени. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Полыхают третий и четвертый этажи, а также крыша заводского корпуса на Бронницкой улице. С территории эвакуировали 30 человек, к месту происшествия прибыли пожарные расчеты.

По предварительным данным, пострадавших нет. Очевидцы, предоставившие 360.ru видео, переживают, что огонь перекинется на соседние здания.

«Ветром разнесет, пойдет дальше. <…> Там шифер лежит», — сообщили они.

По словам жителей Подмосковья, дым видно в Домодедове. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее пятый класс пожарной опасности спрогнозировали в Московской области до 22 сентября. Накануне в подмосковных лесах потушили три возгорания.