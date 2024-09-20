Кабельный завод загорелся в Подольске, эвакуировали 30 человек

Источник 360.ru: из горящего в Подольске завода эвакуировали 30 человек

В Подольске начался масштабный пожар на одном из производственных зданий. Огонь охватил 3,6 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Как уточнил источник 360.ru горит корпус кабельного завода на Бронницкой улице. Полыхают третий и четвертый этажи здания, а также крыша. Эвакуировали 30 человек.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — передали в МЧС.

Ранее пожарная сигнализация сработала в РУДН, из здания эвакуировали студентов и преподавателей. К университету прибыли спецслужбы. Официальная информация о происшествии пока не поступала.