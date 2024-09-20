Росгвардия помогла спасателям эвакуировать людей из горящего завода в Подольске

Сотрудники подольсокго отдела подмосковной Росгвардии помогли спасателям во время эвакуации людей из горящего промышленного завода. Площадь возгорания составила 4,8 тысячи квадратных метров.
Как рассказали в Росгвардии, помощь спасателям оказали сержанты полиции Илья Чичильницкий и Дмитрий Рыков.
Возгорания произошло на Бронницкой улице в офисном помещении кабельного завода. На место прибыли спасатели и сотрудники Росгвардии. Вместе они помогли выбраться из здания тем, кто не смог выйти самостоятельно.