Росгвардия помогла спасателям эвакуировать людей из горящего завода в Подольске

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подольсокго отдела подмосковной Росгвардии помогли спасателям во время эвакуации людей из горящего промышленного завода. Площадь возгорания составила 4,8 тысячи квадратных метров.

Как рассказали в Росгвардии, помощь спасателям оказали сержанты полиции Илья Чичильницкий и Дмитрий Рыков.

Возгорания произошло на Бронницкой улице в офисном помещении кабельного завода. На место прибыли спасатели и сотрудники Росгвардии. Вместе они помогли выбраться из здания тем, кто не смог выйти самостоятельно.

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