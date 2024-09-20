Площадь пожара на заводе в Подольске достигла 4,8 тысячи «квадратов»

Площадь пожара на кабельном заводе в Подольске увеличилась до 4,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Самостоятельно на улицу вышли 30 человек. Тушение продолжают более 70 специалистов и 24 единицы техники», — уточнили в министерстве.

Горят третий и четвертый этажи, а также крыша корпуса на Бронницкой улице. Информация о пострадавших не поступала, причины возгорания неизвестны.

Ранее 360.ru показал видео с места пожара, на котором отчетливо видны языки пламени и огромный столб черного дыма. По словам очевидцев, возгорание видно в соседнем округе.