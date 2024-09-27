Пожар на АЗС в Дагестане локализовали

МЧС: пожарные локализовали возгорание на взорвавшейся АЗС в Дагестане

Пожарные локализовали возгорание на АЗС «Плюс» в пригороде Махачкалы, возникшее после взрыва. К тушению привлекли 119 человек и 27 единиц техники, сообщило МЧС Дагестана .

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Дагестане», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Взрыв произошел вечером 27 сентября на заправочной станции при выезде из Махачкалы, на повороте с федеральной трассы Р-217 в Новый Хушет. 360.ru показал кадры с места происшествия.

Площадь возгорания составила не менее 500 квадратных метров. Здание АЗС рухнуло, огонь охватил техстанцию и столовую. Из-за повреждения энергообъектов произошло отключение света в близлежащих домах.

По последним данным МЧС, пострадали 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка. Минздрав Дагестана сообщил, что восьмерых госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Следком возбудил уголовное дело.