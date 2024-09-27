СК завел дело после взрыва на АЗС в Дагестане

СК Дагестана завел дело о нарушении требований безопасности после взрыва на АЗС

Уголовное дело завели дагестанские следователи после гибели пяти человек на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет рядом с Махачкалой. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка СК.

В ведомстве уточнили, что дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и виновного лица», — заявили в пресс-службе.

По последним данным, при взрыве погибли пять человек, включая одного ребенка. Осколочные ранения и ожоги получили четверо. В состоянии средней степени тяжести пострадавших забрали прибывшие на место бригады скорой помощи.

Взрыв полностью разрушил здание станции и вызвал сильный пожар. Распространившийся на площади в 500 квадратных метров огонь охватил здание столовой и молельной комнаты. По данным МЧС, взрыв и пламя повредили две легковые машины и грузовик.

К тушению огня привлекли 119 человек и 27 единиц техники.