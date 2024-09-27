Появились кадры с места взрыва на заправке в Махачкале

Пожар охватил территорию автозаправки в Махачкале, где прогремел взрыв. Сейчас сотрудники МЧС борются с возгоранием. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.
Очевидцы сообщили, что взрыв на АЗС «был очень большой». Место происшествия практически сразу заволокло черным дымом.
Здание автомобильной заправки разрушилось, повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. По последним данным, площадь пожара составила 500 квадратных метров. В тушении огня задействовали 119 человек и 27 единиц техники.
Жертвами ЧП на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет стали ребенок и четверо взрослых. Также пострадали четыре человека, их госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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