Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы

Минздрав: восемь пострадавших при взрыве на АЗС проходят лечение в стационарах

Восьмерых пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале направили на лечение в республиканские больницы. Такие данные привел Минздрав Дагестана.

«Детей среди них нет, состояние пациентов расценивается как средней степени тяжести», — отметили в ведомстве

В министерстве уточнили, что клиники Махачкалы перевели в режим повышенной готовности. В стационарах есть все необходимые медикаменты и запасы крови. Бригады скорой помощи продолжают дежурить на месте происшествия.

Число пострадавших при взрыве на автомобильной заправке АЗС достигло 15. В результате ЧП погибли ребенок и четверо взрослых.

Прокуратура Дагестана взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате взрыва на АЗС. Для этой цели будет организовано взаимодействие со всеми ведомствами. Прокурор республики Виктор Эпп лично проконтролирует оказание всесторонней помощи.