Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы
Минздрав: восемь пострадавших при взрыве на АЗС проходят лечение в стационарах
Восьмерых пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале направили на лечение в республиканские больницы. Такие данные привел Минздрав Дагестана.
«Детей среди них нет, состояние пациентов расценивается как средней степени тяжести», — отметили в ведомстве
В министерстве уточнили, что клиники Махачкалы перевели в режим повышенной готовности. В стационарах есть все необходимые медикаменты и запасы крови. Бригады скорой помощи продолжают дежурить на месте происшествия.
Число пострадавших при взрыве на автомобильной заправке АЗС достигло 15. В результате ЧП погибли ребенок и четверо взрослых.
Прокуратура Дагестана взяла на контроль соблюдение прав пострадавших в результате взрыва на АЗС. Для этой цели будет организовано взаимодействие со всеми ведомствами. Прокурор республики Виктор Эпп лично проконтролирует оказание всесторонней помощи.