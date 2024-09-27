Число пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы выросло

Жертвами взрыва на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет стали ребенок и четверо взрослых. На месте происшествия находится глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что пострадавшим и семьям погибшим окажут всю необходимую помощь.
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