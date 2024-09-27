Число пострадавших при взрыве на АЗС в пригороде Махачкалы выросло

МЧС: число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане достигло 15, погибли 5

При взрыве на автомобильной заправке АЗС в Махачкале пострадали 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Число пострадавших в Дагестане увеличилось до 15 человек. Из них пятеро погибли, включая ребенка», — отметили в ведомстве.

Мощный взрыв прогремел на территории автозаправки в Махачкале 27 сентября. После этого начался пожар. Его площадь составила 500 квадратных метров.

В результате ЧП здание АЗС разрушилось, повреждения получили две легковых машины и грузовик.

Жертвами взрыва на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет стали ребенок и четверо взрослых. На месте происшествия находится глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил, что пострадавшим и семьям погибшим окажут всю необходимую помощь.