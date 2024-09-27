Здание АЗС в пригороде Махачкалы полностью разрушило взрывом

В результате сильного взрыва и последующего пожара в Махачкале здание автомобильной заправки разрушилось. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба городской администрации.

По данным МЧС, пламя охватило техническую станцию и столовую. Также повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. Погибли пять человек. На месте ЧП работают четыре пожарных расчета, ожидается прибытие еще пяти.

По неофициальной версии, взрыв произошел из-за рванувшего газового баллона в кафе. Очевидцы сообщили, что после детонации огонь распространился по задней части станции, где находилось заведение общепита.

При взрыве на автозаправочной станции в поселке Новый Хушет погибли ребенок и четверо взрослых. Также с осколочными ранениями и ожогами в больницу доставили четырех человек.

На месте происшествия работают 10 машин скорой помощи. На поврежденную взрывом заправку направился глава Дагестана Сергей Меликов. СК уже возбудил уголовное дело.

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