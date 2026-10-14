Пострадавший в ДТП на Пхукете российский подросток пришел в сознание

Подростка из Перми, пострадавшего в аварии на Пхукете, выписали из больницы. Он пришел в сознание после комы, но не может писать, рассказала 360.ru его мать.

Она отметила, что 17-летний парень многое не помнит и будет еще долго восстанавливаться.

«Во рту по-прежнему скобы, после операции ест только жидкости, печень будем сейчас контролировать в частной поликлинике», — добавила собеседница 360.ru.

Подросток пропал вечером 4 октября, когда поехал на встречу с друзьями в районе Патонг. Оказалось, что россиянин попал в ДТП. В результате аварии он получил сильные травмы, у него возник отек мозга. Врачи провели ему операции на челюсти.

Ранее в Бангкоке объявили режим ЧС из-за муссонных ливней и угрозы внезапных наводнений. Туристов попросили следить за новостями и учитывать погодные условия при составлении маршрутов. В АТОР подтвердили, что путешественники из России пережидают ливни в отелях, торговых центрах, кафе и массажных салонах.