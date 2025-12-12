Последствия удара БПЛА по жилому дому в Твери сняли на видео

Минувшей ночью Тверь атаковали БПЛА, Один из них врезался в многоэтажный жилой дом. Видео последствий опубликовал Telegram-канал Mash .

После удара БПЛА в одной из квартир вспыхнул пожар. Густой дым заполонил подъезд и улицу. Спасатели быстро справились с огнем. Сейчас они и медики проверяют все этажи.

«Три человека пострадали после попадания БПЛА в Твери — у многих порезы, травмы и ушибы», — уточнил источник Mash.

В общей сложности при атаке БПЛА в городе пострадали шестеро взрослых и один ребенок. Прокуратура запустила горячую линию.

Местные жители сообщили, что в городе прогремели шесть взрывов. Повреждения получили минимум четыре квартиры в многоэтажном доме. Обломки фасада упали на припаркованные рядом автомобили.

Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 90 беспилотников. Четыре дрона ликвидировали над Московским регионом. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.