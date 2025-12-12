Шестеро взрослых и один ребенок пострадали от атаки дронов на Тверь

Медицинская помощь потребовалась шести взрослым и одному ребенку после атаки дронов на Тверь. Об этом написал в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

«Идет эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают», — отчитался глава региона.

На месте происшествия Королев устроил оперативное совещание, по итогам которого будут приняты дальнейшие шаги.

В городе прозвучало шесть взрывов, сообщили местные жители. Пострадали минимум четыре квартиры, а также припаркованные рядом автомобили — на них упали обломки фасада.

Ранее паблики сообщали о трех раненых, которых увезли в больницу. Люди получили резаные раны от стекла, ушибы и травмы от взрывной волны.