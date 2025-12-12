Четвертый за утро беспилотник сбили на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще один дрон, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ночью Собянин сообщил о четырех беспилотниках, летевших на Москву. Об одном БПЛА в 02:51, еще о трех — в 05:42.

Всего силы противовоздушной обороны за ночь отразили атаку 90 украинских дронов самолетного типа. Как отметили в Минобороны, больше всего беспилотников уничтожили в Брянской области — 63.

Еще восемь — в Ярославской, по три — в Смоленской и Тверской, по два — в Тамбовской и Тульской, также по одному ликвидировали в Орловской и Ростовской областях. Еще четыре над Московским регионом и три — над Черным морем.

UPD: в 08:44 Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшим в сторону столицы.