Дрон повредил квартиры и автомобили в Твери

В результате атаки беспилотника повреждения получили несколько квартир в жилом доме и автомобили в Твери. Об этом рассказали местные жители в беседе с Telegram-каналом Shot .

Всего в разных районах города они насчитали от пяти до шести взрывов. Один из дронов попал в первые этажи многоэтажного здания на западе города.

По словам очевидцев, пострадали минимум четыре квартиры, а обломки конструкции упали на припаркованные автомобили. Также местные жители сообщили о взрыве и последующем пожаре в районе одного из торговых центров на юге города.

На место происшествия оперативно выехали экстренные службы для ликвидации последствий. Официальной информации о возможных пострадавших в результате атаки пока не поступало.

Ранее серия мощных взрывов прогремела над Сочи и Туапсе в результате работы систем противовоздушной обороны. Со стороны Черного моря местные жители наблюдали яркие вспышки.