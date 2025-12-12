Прокуратура запустила горячую линию после атаки беспилотников в Твери

Фото: РИА «Новости»

После атаки БПЛА в Твери, из-за которой пострадали шестеро взрослых и один ребенок, организовали горячую линию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

«Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи», — заявили в публикации.

Со всеми ведомствами обеспечили оперативное взаимодействие, чтобы оказывать помощь гражданам. Прокурор Пролетарского района Твери лично контролирует ситуацию на месте.

Как сообщили местные жители, в городе прогремели шесть взрывов. Минимум четыре квартиры в многоэтажке получили повреждения, На припаркованные рядом машины упали обломки фасада.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев отметил, что жильцов дома эвакуировали. Семь человек пострадали, один из них ребенок.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте