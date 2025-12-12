Прокуратура запустила горячую линию после атаки беспилотников в Твери

После атаки БПЛА в Твери, из-за которой пострадали шестеро взрослых и один ребенок, организовали горячую линию. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тверской области.

«Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи», — заявили в публикации.

Со всеми ведомствами обеспечили оперативное взаимодействие, чтобы оказывать помощь гражданам. Прокурор Пролетарского района Твери лично контролирует ситуацию на месте.

Как сообщили местные жители, в городе прогремели шесть взрывов. Минимум четыре квартиры в многоэтажке получили повреждения, На припаркованные рядом машины упали обломки фасада.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев отметил, что жильцов дома эвакуировали. Семь человек пострадали, один из них ребенок.