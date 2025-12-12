Средства ПВО за ночь сбили над регионами 90 беспилотников

Больше всего дронов сбили под Брянском — там уничтожили 63 аппарата. В Ярославской области перехватили восемь беспилотников, в Смоленской и Тверской — по три, в Тамбовской и Тульской — по два, в Орловской и Ростовской — по одному.

Также четыре дрона ликвидировали над Московским регионом и три — над акваторией Черного моря.

В Твери беспилотник атаковал нижний этаж многоквартирного дома, в результате пострадали три человека. Они получили резаные раны от стекла, ушибы и травмы от взрывной волны. Также из-за налета БПЛА разгорелся пожар в подъезде многоэтажки.

По словам очевидцев, повреждения получили минимум четыре квартиры и припаркованные у дома автомобили. Всего в разных районах города прогремело порядка шести взрывов.