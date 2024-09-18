В центральный офис Wildberries в Москве попытался «незаконно проникнуть» муж владелицы компании Владислав Бакальчук. У здания началась стрельба, в распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
На записи видна начавшаяся между мужчинами потасовка, слышны звуки стрельбы. Предварительно, пострадали трое человек.
Рядом с местом происшествия находятся бизнес-центр «Романов Двор» и корпус факультета журналистики МГУ. Студентов эвакуировали.
Ранее Бакальчук заявил, что на него пытались напасть в столичном офисе маркетплейса. По словам бизнесмена, он приезжал туда на переговоры по остановке строительства складов. В компании опровергли информацию о якобы назначенной встрече.
Появилось видео со стрельбой у офиса Wildberries в Москве
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