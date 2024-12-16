Появилось видео смертельного ДТП в Новой Москве с пьяной женщиной на Porsche

Пьяная женщина на Porsche сбила ребенка с няней в коттеджном поселке на территории Новой Москвы. 360.ru показал момент аварии.
Няня везла мальчика на снегокате по тропинке вдоль дороги. В какой-то момент их догнала черная иномарка. Porsche заехала на заснеженный тротуар и сбила двух человек.
Ребенок попал под колеса первым и впоследствии умер в больнице. Его няня получила травмы. Владелица машины отказалась от медосвидетельствования, но признала вину. Щербинский районный суд Москвы заключил ее под стражу на два месяца.
Бывший муж женщины за рулем Porsche сообщил журналистам, что она злоупотребляла алкоголем. Супруги развелись около пяти лет назад.
Еще одно ДТП случилось на Садовнической улице в центре Москвы. Снегоуборочный трактор опрокинулся, заезжая на подземную парковку. Водитель пожаловался медикам на боль в спине.
Тюменцы сбежали с «кровавого» новогоднего концерта в филармонии
Фанат «Манчестер Сити» умер во время матча с «Манчестер Юнайтед»
Мясо и молоко дешевле, а фрукты дороже. Блогер из Китая сравнил жизнь в России и на родине
ЦППК обновила поезда на пригородных маршрутах до Рязани
В Липецке семья попала в больницу с отравлением после заказа роллов и пиццы
Появились кадры нападения мужчины с ножом на подростка в Ростове-на-Дону
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте