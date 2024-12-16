Трактор опрокинулся при уборке снега в центре Москвы. Пострадал один человек

Трактор-снегоуборщик опрокинулся на Садовнической улице в Москве, заезжая на подземную парковку. Об этом сообщил 360.ru источник.
Очевидцы происшествия поставили трактор на колеса еще до прибытия спасателей. Водитель пожаловался на боли в спине, после осмотра ему диагностировали ушиб поясницы. Госпитализация ему не потребовалась. Причина аварии неизвестна.
Ранее на юго-востоке Москвы столкнулись машина скорой помощи и легковой автомобиль Chery. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, но после эту информацию опровергли.
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