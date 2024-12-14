Сбившая насмерть ребенка в Новой Москве была многодетной матерью

За рулем иномарки, которая сегодня, 14 декабря, насмерть сбила ребенка в Новой Москве, была многодетная мать. Об этом РЕН ТВ сообщил ее бывший муж.

Он развелся с виновницей аварии пять лет назад. По его словам, у женщины были тяжелые роды, а также она потеряла отца. С этим может быть связано то, что она ведет не очень здоровый образ жизни, — злоупотребляет алкоголем, отметил собеседник телеканала.

«Я ее не оправдываю ни в коем случае, но это трагедия», — отметил он.

Также экс-супруг выразил сочувствие семье погибшего ребенка и заявил, что готов помогать любыми доступными способами.

Устроившую ДТП ранее доставили в подразделение столичного СК. По их сведениям, женщина была пьяна. Специалисты допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия и снимают видеозаписи с камер наблюдения.