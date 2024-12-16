Задавившая ребенка водитель Porsche отказалась от медосвидетельствования

Женщина, которая пьяной села за руль Porschе и насмерть задавила девятилетнего мальчика в Новой Москве, отказалась от прохождения медосвидетельствования после ДТП. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«После ДТП женщина отказывалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении нее был оформлен протокол по части первой статьи 12.26 КоАП», — заявил собеседник агентства.

Нетрезвая женщина 14 декабря за рулем Porsche сбила няню с ребенком в Новой Москве. От полученных травм девятилетний мальчик скончался в одной из столичных больниц. Его няня продолжает лечение.

Водитель иномарки полностью признала свою вину. По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения. По этой статье женщине грозит до 12 лет лишения свободы.