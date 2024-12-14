Иномарка насмерть сбила мальчика в Новой Москве
СК: в Новой Москве легковушка сбила мальчика и его няню, ребенок погиб
Женщина за рулем автомобиля Porsche сбила няню с ребенком в Новой Москве. Водителя задержали, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«Водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мальчика 2015 года рождения и его няню», — уточнили в СК.
Ребенок скончался в одной из столичных больниц. Следователи возбуди уголовное дело.
В ближайшее время водитель доставлен в подразделение столичного СК. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия и снимают видеозапись с камер наблюдения.
«В ходе допроса соседей фигурантки получена информация, что она неоднократно нарушала правила эксплуатации транспортного средства», — сообщили в пресс-службе.
Ранее два человека пострадали в ДТП в Щаповском. Легковушки столкнулись на Симферопольско-Брестском, люди оказались заблокированными. На месте ЧП работают спецслужбы.