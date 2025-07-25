Появились кадры с места взрыва газа в Саратове

Частичное обрушение дома в Саратове после взрыва газа сняли на камеру. Фото появились в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, что в результате взрыва произошло обрушение здания — у него снесло часть верхних этажей.
Взрыв прогремел в 10-этажном жилом доме в Саратове на улице Блинова, 4. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.
По данным Telegram-канала «112», минимум три человека, в том числе ребенок, погибли при обрушении. Предварительно, взрыв газа произошел в одной из квартир первого подъезда. Другие подробности случившегося уточняются.
Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Новороссийске. После этого в здании начался пожар, пламя охватило 300 квадратных метров.
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Угроза дальнейшего обрушения появилась после взрыва газа в жилом доме в Саратове
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