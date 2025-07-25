Появились кадры с места взрыва газа в Саратове

Частичное обрушение дома в Саратове после взрыва газа сняли на камеру. Фото появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что в результате взрыва произошло обрушение здания — у него снесло часть верхних этажей.

Взрыв прогремел в 10-этажном жилом доме в Саратове на улице Блинова, 4. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

По данным Telegram-канала «112», минимум три человека, в том числе ребенок, погибли при обрушении. Предварительно, взрыв газа произошел в одной из квартир первого подъезда. Другие подробности случившегося уточняются.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Новороссийске. После этого в здании начался пожар, пламя охватило 300 квадратных метров.