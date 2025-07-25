Часть дома обвалилась после взрыва газа в Саратове: есть жертвы

Shot: в Саратове 2 человека погибли при взрыве газа в высотке

Часть жилого дома обвалилась после взрыва газа в Саратове. ЧП произошло на улице Блинова. По информации Shot, жертвами случившегося стали два человека.

Официально информация о погибших, которую распространил Telegram-канал, пока не подтверждена. Все подробности уточняются.

Telegram-канал «112» при этом сообщает уже о трех жертвах. По словам его источника, среди жертв есть ребенок.

«Предварительно, взрыв газа произошел в одной из квартир первого подъезда в десятиэтажке на улице Блинова. На месте работают спасатели», — добавил он.