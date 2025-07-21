Взрыв прогремел в многоэтажке в Новороссийске, вспыхнул пожар

Многоэтажка загорелась на площади 300 квадратных метров после взрыва в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар охватил три квартиры. Сейчас возгорание удалось локализовать.

Из дома эвакуировали 25 человек. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, а взорвался бытовой газ. На месте происшествия работают 20 спасателей и восемь единиц техники.

Очевидица происшествия рассказала 360.ru, что взрыв прогремел в 14:37.

«Сильная ударная волна распространилась на ближайшие дома. Далее в интервале полутора минут произошли еще взрывы, после появился дым», — заявила женщина.

При этом в соседних домах окна уцелели.

В региональной полиции сообщили, что сотрудники ГАИ и Росгвардии перекрыли участок Анапского шоссе от улицы Московской до Кутузовского кольца. Водителей призвали объезжать через улицу Видова.