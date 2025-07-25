Двое взрослых и ребенок погибли при взрыва газа в высотке в Саратове

Из-за обрушения подъезда жилого дома в Саратове погибли минимум три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Взрыв прогремел в одной из квартир первого подъезда в десятиэтажке на улице Блинова. На место ЧП прибыли спасатели.

Предварительно, причиной стал взрыва газа.

Ранее взрыв прозвучал в многоквартирном доме в Новороссийске. После этого высотка загорелась, площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 25 человек, в результате ЧП никто не пострадал. МЧС направило 20 специалистов и восемь единиц техники.

Очевидица рассказала 360.ru, что ударная волна была такой сильной, что распространилась на ближайшие дома. Несмотря на это, окна в соседних зданиях уцелели. По словам женщины, прогремело несколько взрывов, после чего пошел дым.